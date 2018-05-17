Ag. Brignola: "La Fiorentina si è già fatta avanti, ma il discorso deve ancora evolversi"

Michelangelo Minieri, agente di Enrico Brignola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a IlMilanista.it. Il tema, ovviamente, il futuro del giovane esterno attualmente in forza al Benevento: "Brignola è...

Michelangelo Minieri, agente di Enrico Brignola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a IlMilanista.it. Il tema, ovviamente, il futuro del giovane esterno attualmente in forza al Benevento: "Brignola è un ragazzo del ’99 che si è messo in mostra quest’anno in Serie A. E’ normale che ci siano diversi club interessati a lui".

Prosegue sull'interesse mostrato da Fiorentina e Milan: "Si, ci sono anche queste due squadre. Comunque è un discorso che deve ancora evolversi".