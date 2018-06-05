Gazzetta dello Sport: tra la Fiorentina e Brignola, spunta il Parma. La situazione...

Enrico Brignola, giovane esterno offensivo attualmente in forza al Benevento, è da tempo un obiettivo dichiarato della Fiorentina. Tuttavia, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna...

Enrico Brignola, giovane esterno offensivo attualmente in forza al Benevento, è da tempo un obiettivo dichiarato della Fiorentina. Tuttavia, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che una neopromossa sia intenzionata ad inserirsi nella trattativa. Sembra infatti che il Parma, da poco ritornato in Serie A dopo il fallimento, abbia messo gli occhi sul classe '99.