Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro

Come riportato da GazzaMercato, c'è anche la Fiorentina sul giovane attaccante del Benevento classe 1999 Enrico Brignola

Come riportato da GazzaMercato, c'è anche la Fiorentina sul giovane attaccante del Benevento classe 1999 Enrico Brignola. Il giocatore si è messo in mostra in questa seconda parte di stagione segnando qualche rete fondamentale e portando a casa buone prestazioni. Brignola è valutato intorno agli 8 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Milan e Sassuolo