Brignola, anche la Fiorentina sul calciatore. È valutato 8 milioni di euro
Come riportato da GazzaMercato, c'è anche la Fiorentina sul giovane attaccante del Benevento classe 1999 Enrico Brignola
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 18:37
Come riportato da GazzaMercato, c'è anche la Fiorentina sul giovane attaccante del Benevento classe 1999 Enrico Brignola. Il giocatore si è messo in mostra in questa seconda parte di stagione segnando qualche rete fondamentale e portando a casa buone prestazioni. Brignola è valutato intorno agli 8 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Milan e Sassuolo