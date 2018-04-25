Fiorentina: Corvino accelera per portare il talento del Benevento Brignola a Firenze

Non è una novità che il giovane Enrico Brignola piace molto al club viola ed in particolare al DG Pantaleo Corvino. Secondo Tuttosport in edicola oggi questa mattina, il direttore generale dell’area...

Non è una novità che il giovane Enrico Brignola piace molto al club viola ed in particolare al DG Pantaleo Corvino. Secondo Tuttosport in edicola oggi questa mattina, il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino sta accelerando i tempi per portarlo a Firenze e regalare un nuovo talento a mister Pioli in vista della prossima stagione. Nuovi contatti sono in corso e la situazione potrebbe sbloccarsi molto presto. La retrocessione della Strega in B consentirà di strappare il giocatore ad un prezzo maggiormente contenuto.