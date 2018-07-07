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Il Mattino, per Brignola il Sassuolo offre 10 milioni più due giocatori: Cassata a titolo definitivo e Scamacca in prestito

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell'edizione odierna il Sassuolo dopo aver ceduto all'Inter, Politano, sarebbe piombato con irruenza su Brignola. Per il giocatore giallorosso, la squadra emili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 15:34
Il Mattino, per Brignola il Sassuolo offre 10 milioni più due giocatori: Cassata a titolo definitivo e Scamacca in prestito -
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Secondo quanto riportato da Il Mattino nell'edizione odierna il Sassuolo dopo aver ceduto all'Inter, Politano, sarebbe piombato con irruenza su Brignola. Per il giocatore giallorosso, la squadra emiliana verserebbe 10 milioni di euro cash più Cassata a titolo definitivo ed il prestito di Scamacca. Sfuma dunque un eventuale arrivo alla Fiorentina.

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