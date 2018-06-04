Casa Mercato Viola, Castrovilli se ne va. Occhio ad El Sha ed Obiang. Sul terzino sinistro...

Castrovilli è pronto ad abbracciare l'ex tecnico viola Leonardo Semplici che lo aspetta Ferrara per giocare nella SPAL. Ancora da definire la formula ma non è da escludere una cessione a titolo defini...

Castrovilli è pronto ad abbracciare l'ex tecnico viola Leonardo Semplici che lo aspetta Ferrara per giocare nella SPAL. Ancora da definire la formula ma non è da escludere una cessione a titolo definitivo da parte della Fiorentina fra la delusione di chi lo voleva in prima squadra.

El Sharaawy viene ancora seguito ma la pista resta complicata perchè il ragazzo ha tante richieste e la Roma non ha tra le proprie priorità una sua cessione. Cragno piace ma il costo è abbastanza elevato, la soluzione più probabile è Skorupski che è stato mollato dal Genoa che punterà su Marchetti.

Da tenere d'occhio in entrata il nome di Pedro Obiang, il ragazzo è un vecchio pupillo dei viola è lascerà il West Ham

In uscita da seguire la situazione di Biraghi. La Fiorentina vorrebbe trattenerlo ma ha molte richieste. Toro e Milan stuzzicano il terzino viola. Nel frattempo Pantaleo Corvino è molto in intrigato dal terzino sinistro Frank Fabra del Boca Juniors...

Lorenzo Bigiotti