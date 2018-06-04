Biraghi può partire. Corvino pazzo del colombiano Fabra. Pronta una bella offerta

Corvino sembra intenzionato a vendere Biraghi e fare cassa. Non mancano infatti le proposte, in particolare da Torino e Milan. Ma perchè potrebbe essere ceduto? Facciamo un passo indietro. Come vi ave...

Corvino sembra intenzionato a vendere Biraghi e fare cassa. Non mancano infatti le proposte, in particolare da Torino e Milan. Ma perchè potrebbe essere ceduto? Facciamo un passo indietro. Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni il DG ha visto Egitto-Colombia e si è innamorato di Frank Fabra terzino sinistro colombiano e in forza al Boca Juniors.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta ufficiale. Il giocatore è molto ambito e per questo Corvino sarebbe pronto ad offrire una cifra molto alta, intorno ai 10 milioni di euro. La cessione di Biraghi sarebbe dunque utile a finanziare l'operazione.

Lorenzo Bigiotti