Fiorentina, salta il possibile acquisto di Fabra. Il motivo...
Bruttissima notizia per Franck Fabra, esterno sinistro colombiano in forza al Boca Juniors. Fabra, che con la sua Colombia era stato convocato per partecipare al Mondiale in Russia, ha riportato la ro...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 13:08
Bruttissima notizia per Franck Fabra, esterno sinistro colombiano in forza al Boca Juniors. Fabra, che con la sua Colombia era stato convocato per partecipare al Mondiale in Russia, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Addio Mondiale, quindi, ma sicuramente addio anche all’approdo in Europa, almeno per i prossimi mesi. La Fiorentina si defila dunque sul giocatore vista la situazione clinica