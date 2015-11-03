Notizie Barreca Fiorentina

Barreca: "Stagione deludente alla Fiorentina. Mi manca giocare, darò tutto a Lecce per rilanciarmi"
20 ottobre 2021 22:21
Barreca: "Alla Fiorentina non mi è stata data la possibilità di giocare"
04 settembre 2021 18:19
Barreca: "Non voglio far polemica ma alla Fiorentina non ho mai avuto modo di dimostrare il mio valore"
04 settembre 2021 08:31
Nazione, Montiel e Barreca i due “calciatori misteriosi”: il primo verso un prestito
24 maggio 2021 10:34
Da Callejon a Barreca, quando la programmazione incontra la tattica: la situazione dei "desaparecidos"
10 febbraio 2021 12:21
Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina
01 febbraio 2021 10:31
Repubblica, Barreca lascia la Fiorentina? La società riflette. Un suo sostituto? C'è già in rosa
28 gennaio 2021 11:19
Repubblica, Barreca in uscita dalla Fiorentina: valutazioni in corso sul suo futuro
27 gennaio 2021 09:31
Gazzetta, Barreca-Fiorentina già ai saluti? Valutazioni in corso da parte del club gigliato
26 gennaio 2021 09:44
Tuttosport, probabile formazione: confermati i giocatori di Torino, Barreca al posto di Biraghi
03 gennaio 2021 09:58
Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: confermato il 3-5-2. Sulle fasce Venuti-Barreca
02 gennaio 2021 08:53
Barreca continua i festeggiamenti: "E per finire un po' di frutta buona" e fotografa tre pere
24 dicembre 2020 11:22
Barreca: "Partita condizionata da un rigore inesistente. Non so come sia possibile fare certi errori"
19 dicembre 2020 22:17
Repubblica, rinforzi dal mercato: Amrabat il più utilizzato, poi Bonaventura. Borja Valero il più in forma
03 dicembre 2020 10:52
CorFio, Fiorentina, Prandelli verso il 4-3-1-2 o 3-5-2. Terracciano in porta, in difesa ci sarà Barreca
25 novembre 2020 08:54
Formazione ufficiale, ancora Callejon punta, ancora 3-5-2. Prima per Barreca e Quarta. Saponara titolare
28 ottobre 2020 16:45
Gazzetta, Fiorentina, la probabile formazione : Cutrone e Pulgar dal 1', debutto per Barreca. In difesa...
28 ottobre 2020 08:47
Barreca si presenta: "Mi manda Jovetic, voglio giocare con continuità. Detto subito si alla Fiorentina"
16 ottobre 2020 15:31
Fiorentina, domani la presentazione stampa di Callejon, seguila su live su Labaroviola
13 ottobre 2020 13:06
Callejon prende la maglia numero 77, Martinez Quarta sceglie la 2 e Barreca la 27
06 ottobre 2020 19:33
Di Marzio, Barreca è a Firenze, visite mediche in corso poi la firma che lo legherà alla Fiorentina
05 ottobre 2020 12:15
Gazzetta, Fiorentina, Milenkovic resta ma non rinnova. In arrivo Martinez Quarta e Barreca. Le cifre
05 ottobre 2020 10:09
Sport Mediaset, Barreca, offerta ufficiale della Fiorentina: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni
04 ottobre 2020 19:58
Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"
04 ottobre 2020 17:18
Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi
04 ottobre 2020 16:59
Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi
04 ottobre 2020 11:05
Gazzetta, Barreca alla Fiorentina in prestito con riscatto fissato a 5 milioni. Milenkovic fuori dal mercato
04 ottobre 2020 09:54
Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c'è Callejon. Milik è il sogno
04 ottobre 2020 00:05
CorFio, accordo Fiorentina-Monaco per Barreca, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto
03 ottobre 2020 12:37
Tmw, quasi fatta per Barreca alla Fiorentina: sarà il vice Biraghi
02 ottobre 2020 13:12
Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l'attacco spunta l'idea Kramaric dell'Hoffenheim
02 ottobre 2020 00:01
Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia
30 settembre 2020 09:21
Tuttosport, chi sarà il vice-Biraghi? In pole c'è Ken Sema, subito dietro spunta Barreca
26 settembre 2020 08:59
Repubblica, Fiorentina in pressing su Luca Pellegrini, bisogna battere il Genoa. Le alternative...
21 settembre 2020 09:25
CorSport, Sema è il favorito per la fascia della Fiorentina, può arrivare in prestito. Spinazzola? Affare difficile
14 settembre 2020 08:47
CorSport, Fiorentina, partita la caccia all'esterno: sono tre gli osservati speciali
13 settembre 2020 08:47
CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola
06 settembre 2020 08:52
TMW, la Fiorentina accelera per Piatek-Torreira. Spunta l'idea Barreca. Le ultime
24 agosto 2020 22:18
Tuttosport, Barreca chiede la cessione al Torino. La Fiorentina ci pensa..
27 giugno 2018 09:36
Nazione, contatti tra Fiorentina e Torino. Si vuole lo scambio Biraghi-Barreca
11 giugno 2018 10:03
Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...
06 giugno 2018 00:16
La Nazione: si profila l'ipotesi di uno scambio Biraghi-Barreca con il Torino
04 giugno 2018 12:18
Biraghi lascerà Firenze? Non solo il Milan interessato al terzino viola..
04 giugno 2018 09:07
Calciomercato.com: Barreca ai margini nel Torino, e Corvino ci pensa
28 novembre 2017 12:41
Nazione: contatti per Barreca e Benassi avviati da febbraio
28 marzo 2017 11:34
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