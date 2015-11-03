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Notizie Barreca Fiorentina

Barreca: "Stagione deludente alla Fiorentina. Mi manca giocare, darò tutto a Lecce per rilanciarmi"

20 ottobre 2021 22:21

Barreca: "Alla Fiorentina non mi è stata data la possibilità di giocare"

04 settembre 2021 18:19

Barreca: "Non voglio far polemica ma alla Fiorentina non ho mai avuto modo di dimostrare il mio valore"

04 settembre 2021 08:31

Nazione, Montiel e Barreca i due “calciatori misteriosi”: il primo verso un prestito 

24 maggio 2021 10:34

Da Callejon a Barreca, quando la programmazione incontra la tattica: la situazione dei "desaparecidos"

10 febbraio 2021 12:21

Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina

01 febbraio 2021 10:31

Repubblica, Barreca lascia la Fiorentina? La società riflette. Un suo sostituto? C'è già in rosa

28 gennaio 2021 11:19

Repubblica, Barreca in uscita dalla Fiorentina: valutazioni in corso sul suo futuro

27 gennaio 2021 09:31

Gazzetta, Barreca-Fiorentina già ai saluti? Valutazioni in corso da parte del club gigliato

26 gennaio 2021 09:44

Tuttosport, probabile formazione: confermati i giocatori di Torino, Barreca al posto di Biraghi

03 gennaio 2021 09:58

Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: confermato il 3-5-2. Sulle fasce Venuti-Barreca

02 gennaio 2021 08:53

Barreca continua i festeggiamenti: "E per finire un po' di frutta buona" e fotografa tre pere

24 dicembre 2020 11:22

Barreca: "Partita condizionata da un rigore inesistente. Non so come sia possibile fare certi errori"

19 dicembre 2020 22:17

Repubblica, rinforzi dal mercato: Amrabat il più utilizzato, poi Bonaventura. Borja Valero il più in forma

03 dicembre 2020 10:52

CorFio, Fiorentina, Prandelli verso il 4-3-1-2 o 3-5-2. Terracciano in porta, in difesa ci sarà Barreca

25 novembre 2020 08:54

Formazione ufficiale, ancora Callejon punta, ancora 3-5-2. Prima per Barreca e Quarta. Saponara titolare

28 ottobre 2020 16:45

Gazzetta, Fiorentina, la probabile formazione : Cutrone e Pulgar dal 1', debutto per Barreca. In difesa...

28 ottobre 2020 08:47

Barreca si presenta: "Mi manda Jovetic, voglio giocare con continuità. Detto subito si alla Fiorentina"

16 ottobre 2020 15:31

Fiorentina, domani la presentazione stampa di Callejon, seguila su live su Labaroviola

13 ottobre 2020 13:06

Callejon prende la maglia numero 77, Martinez Quarta sceglie la 2 e Barreca la 27

06 ottobre 2020 19:33

Di Marzio, Barreca è a Firenze, visite mediche in corso poi la firma che lo legherà alla Fiorentina

05 ottobre 2020 12:15

Gazzetta, Fiorentina, Milenkovic resta ma non rinnova. In arrivo Martinez Quarta e Barreca. Le cifre

05 ottobre 2020 10:09

Sport Mediaset, Barreca, offerta ufficiale della Fiorentina: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

04 ottobre 2020 19:58

Chiesa sempre più vicino alla Juventus, Di Marzio: "De Sciglio in prestito al Lione, è fatta"

04 ottobre 2020 17:18

Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi

04 ottobre 2020 16:59

Cor. Fiorentino: Fatta per Barreca dal Monaco. Pradè cercherà di piazzare tre esuberi

04 ottobre 2020 11:05

Gazzetta, Barreca alla Fiorentina in prestito con riscatto fissato a 5 milioni. Milenkovic fuori dal mercato

04 ottobre 2020 09:54

Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c'è Callejon. Milik è il sogno

04 ottobre 2020 00:05

CorFio, accordo Fiorentina-Monaco per Barreca, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto

03 ottobre 2020 12:37

Tmw, quasi fatta per Barreca alla Fiorentina: sarà il vice Biraghi

02 ottobre 2020 13:12

Di Marzio, la Fiorentina è tornata su Izzo. Per l'attacco spunta l'idea Kramaric dell'Hoffenheim

02 ottobre 2020 00:01

Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia

30 settembre 2020 09:21

Tuttosport, chi sarà il vice-Biraghi? In pole c'è Ken Sema, subito dietro spunta Barreca

26 settembre 2020 08:59

Repubblica, Fiorentina in pressing su Luca Pellegrini, bisogna battere il Genoa. Le alternative...

21 settembre 2020 09:25

CorSport, Sema è il favorito per la fascia della Fiorentina, può arrivare in prestito. Spinazzola? Affare difficile

14 settembre 2020 08:47

CorSport, Fiorentina, partita la caccia all'esterno: sono tre gli osservati speciali

13 settembre 2020 08:47

CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola

06 settembre 2020 08:52

TMW, la Fiorentina accelera per Piatek-Torreira. Spunta l'idea Barreca. Le ultime

24 agosto 2020 22:18

Tuttosport, Barreca chiede la cessione al Torino. La Fiorentina ci pensa..

27 giugno 2018 09:36

Nazione, contatti tra Fiorentina e Torino. Si vuole lo scambio Biraghi-Barreca

11 giugno 2018 10:03

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

La Nazione: si profila l'ipotesi di uno scambio Biraghi-Barreca con il Torino

04 giugno 2018 12:18

Biraghi lascerà Firenze? Non solo il Milan interessato al terzino viola..

04 giugno 2018 09:07

Calciomercato.com: Barreca ai margini nel Torino, e Corvino ci pensa

28 novembre 2017 12:41

Nazione: contatti per Barreca e Benassi avviati da febbraio

28 marzo 2017 11:34

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