Biraghi lascerà Firenze? Non solo il Milan interessato al terzino viola..

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cristiano Biraghi potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. il Torino ha bisogno di rinforzare le fasce. Il club granata ha fatto un sondaggio per il terzino vio...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cristiano Biraghi potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. il Torino ha bisogno di rinforzare le fasce. Il club granata ha fatto un sondaggio per il terzino viola e sul piatto della bilancia è disposto a mettere Barreca, classe 1995, che piace anche alla Roma. Nell’ultima stagione ha giocato solo nove partite. Vedremo se il Milan e la Fiorentina saranno d'accordo...