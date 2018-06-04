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La Nazione: si profila l'ipotesi di uno scambio Biraghi-Barreca con il Torino

Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, dopo una buona stagione in viola, è finito nel mirino del Torino di Mazzarri. I granata potrebbero inserire nel discorso un vecchio pallino giglia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 12:18
La Nazione: si profila l'ipotesi di uno scambio Biraghi-Barreca con il Torino -
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Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, dopo una buona stagione in viola, è finito nel mirino del Torino di Mazzarri. I granata potrebbero inserire nel discorso un vecchio pallino gigliato come Antonio Barreca, che non è più intoccabile e che potrebbe essere la perfetta pedina di scambio per arrivare all'ex Pescara.

Fonte: La Nazione

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