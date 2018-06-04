La Nazione: si profila l'ipotesi di uno scambio Biraghi-Barreca con il Torino
Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, dopo una buona stagione in viola, è finito nel mirino del Torino di Mazzarri. I granata potrebbero inserire nel discorso un vecchio pallino giglia...
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 12:18
Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, dopo una buona stagione in viola, è finito nel mirino del Torino di Mazzarri. I granata potrebbero inserire nel discorso un vecchio pallino gigliato come Antonio Barreca, che non è più intoccabile e che potrebbe essere la perfetta pedina di scambio per arrivare all'ex Pescara.
Fonte: La Nazione