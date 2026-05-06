Gazzetta: “Spunta Marcelino per la panchina della Fiorentina. Intrigano anche Inigo Perez e Matarazzo”
Grosso in pole ma occhio alle sorprese: entro 10 giorni il nuovo allenatore della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2026 09:24
Fabio Paratici sembra puntare Fabio Grosso, però occhio alle sorprese: il nome nuovo è lo spagnolo Marcelino, che lascerà il Villarreal. Intrigano anche Inigo Perez, semifinalista in Conference League con il Rayo Vallecano, e Pellegrino Matarazzo, irpino-americano della Real Sociedad. Il nome lo conosceremo al massimo entro una decina di giorni. Prima serve il punto che ancora manca per raggiungere la salvezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.