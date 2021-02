Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina

Per Barreca le possibilità di giocare finora sono state minime e quindi non è ancora da escludere che possa succedere qualcosa nel rush finale. Per Eysseric c’era stata una richiesta ufficiale del Crotone ma il centrocampista offensivo francese, rilanciato da Prandelli, ha deciso di continuare la sua avventura in viola. In partenza Montiel, per lui non è da escludere anche l’ipotesi estero. Lo riporta Repubblica.

