Labaro Viola

Notizie Montiel Fiorentina

In tanti esaltavano Montiel, ora ha firmato con il Lahti FC nella serie B finlandese

11 agosto 2025 17:08

Ricordate Montiel? Firenze chiese a gran voce il suo esordio, ora è nel mirino del San Donato Tavarnelle

28 luglio 2025 12:03

Ricordate Montiel? L'ex meteora della Fiorentina potrebbe ripartire dal Kecskemét in Ungheria

10 settembre 2024 14:10

L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

20 dicembre 2022 18:16

Nessuna chance per Montiel, arriva la risoluzione consensuale tra la Fiorentina e il fantasista spagnolo

15 luglio 2022 18:40

La triste fine di Montiel, insieme con Vlahovic dovevano essere la Fiorentina del futuro. Sarà addio

07 giugno 2022 11:46

Montiel riparte dall'Atl. Baleares: "Non penso quanto sia costato alla Fiorentina. Qui per divertirmi"

18 febbraio 2022 21:32

Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca

27 gennaio 2022 22:39

Montiel è un flop anche in serie C, sempre in panchina al Siena. A Firenze lo chiedevano in campo

23 ottobre 2021 14:14

Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo

13 settembre 2021 12:42

Montiel al Siena, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in B

31 agosto 2021 14:01

Montiel, bocciato anche da Italiano, va in prestito in serie C. Giocherà nel Siena

31 agosto 2021 13:13

La Nazione, potrebbe essere Montiel il quinto esterno in rosa chiesto da mister Italiano?

18 agosto 2021 09:56

Sky Sport, se parte Lirola Fiorentina su Gonzalo Montiel. Da battere la concorrenza del Benfica

03 agosto 2021 14:53

Moena 2021, Montiel lavora ancora a parte, programma personalizzato per lo spagnolo

24 luglio 2021 17:48

Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo

10 luglio 2021 09:24

CorSport, Italiano alla Fiorentina costerà almeno 5 milioni netti più la cessione di Montiel

28 giugno 2021 09:45

Dalla Liguria, Italiano, finisce a minacce e insulti. Lo Spezia chiede Montiel o un Primavera per lo staff

28 giugno 2021 09:24

Tuttosport, Italiano, per liberare il suo staff la Fiorentina cederà Montiel allo Spezia

28 giugno 2021 09:02

Nazione, Montiel e Barreca i due “calciatori misteriosi”: il primo verso un prestito 

24 maggio 2021 10:34

21 candeline per Tofòl Montièl: futuro talento e voglia di mettersi in gioco

11 aprile 2021 09:14

Prandelli: "Attenzione a De Paul. Montiel? Mi fa piacere che si chieda di lui. Ribery? Sensazioni buone"

27 febbraio 2021 13:04

Repubblica, Montiel è un caso, "desaparecido" dopo il gol all'Udinese. A giugno si deciderà il futuro

26 febbraio 2021 09:32

Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel

13 febbraio 2021 19:45

Prandelli: "Vlahovic-Kouame dal 1'? Non è l'unica soluzione. Montiel? Speravo che potesse andare a giocare"

13 febbraio 2021 12:30

Qualità tecniche e preferenze tattiche di Montiel, il talento classe 2000 invocato dai tifosi viola

11 febbraio 2021 22:35

Perchè Montiel non gioca? Nessuno lo vuole, e tutti i tecnici che lo hanno allenato lo hanno bocciato

04 febbraio 2021 22:15

Agente Materazzi: "L'ingaggio di Montiel non rappresenta un problema"

01 febbraio 2021 16:57

Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina

01 febbraio 2021 10:31

Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza

31 gennaio 2021 10:06

CorFio, Fiorentina al lavoro anche in uscita a gennaio, dovrebbero lasciare Firenze almeno in cinque

27 dicembre 2020 10:29

Graziani: "Milenkovic il miglior centravanti della Fiorentina. Montiel? ci sarà un motivo"

09 dicembre 2020 15:40

Dal gol qualificazione alla tribuna. Tofol Montiel non ci sarà per la gara contro il Milan

29 novembre 2020 14:41

Ecco la lista dei giocatori viola convocati contro il Milan. Presente Montiel

28 novembre 2020 15:10

Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"

27 novembre 2020 21:09

Repubblica, Saponara, Eysseric e Montiel, l'ora del riscatto degli esuberi della Fiorentina

27 novembre 2020 09:54

CorFio, Prandelli e quell'intuizione vincente: le cinque sostituzioni per lui sono un'opportunità

27 novembre 2020 08:45

Bonan: "Montiel? Non so se sia stata una mossa della disperazione di Prandelli ma ha funzionato"

26 novembre 2020 21:22

Calamai: "Con Belotti Fiorentina da alta classifica. Milan non è più forte dei viola"

26 novembre 2020 18:24

CorSport, Fiorentina, Prandelli ha azzeccato le sostituzioni, Cutrone-Montiel hanno cambiato la gara

26 novembre 2020 10:16

La storia di Montiel, pagato tanto per rubarlo al Real Madrid. Commisso lo ha chiamato al fischio finale

26 novembre 2020 10:11

Tuttosport, la Fiorentina ha ritrovato il gol dopo oltre 550' grazie a Montiel su assist di Cutrone

26 novembre 2020 09:55

CorFio, Fiorentina, bisogna lavorare ancora. Vlahovic? Troppi errori, il centravanti è in crisi

26 novembre 2020 09:33

Gazzetta, la Fiorentina non è ancora guarita ma Montiel regala un sorriso e porta la Viola agli ottavi

26 novembre 2020 09:22

Montiel: "Il gol? È un regalo per il presidente, speriamo sia felice"

25 novembre 2020 20:18

PAGELLE VIOLA, MONTIEL DA IMPAZZIRE ENTRA E DETERMINA, BENE AMRABAT, MALE ANCORA VLAHOVIC

25 novembre 2020 19:55

Fiorentina in vantaggio al 111' contro l'Udinese grazie al gol di Montiel su assist di Cutrone

25 novembre 2020 19:50

CorSport, il Benevento vorrebbe Montiel della Fiorentina in prestito

05 ottobre 2020 12:54

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Montiel: "Speravo di avere più chance nella Fiorentina. Vitoria buona piazza per crescere"

20 febbraio 2020 11:17

(FOTO)"Sono felice di essere in questo club glorioso.." Montiel carico sui social per la nuova..

01 febbraio 2020 17:29

Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco

31 gennaio 2020 20:15

Pedullà, Montiel in uscita dalla Fiorentina: si trasferirà al Vitoria Setubal in Portogallo

31 gennaio 2020 11:59

Montiel può andare in prestito al Livorno ma c'è anche un club portoghese. Le ultime sul talento spagnolo

31 gennaio 2020 10:50

Per Montiel cessione vicina. Bobby Duncan non accetta la primavera e vuole andare via. Ma c'è un problema

23 gennaio 2020 12:40

Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto

11 gennaio 2020 15:28

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Montiel: "Ora è il momento di guardare avanti per iniziare il 2020 con grande entusiasmo, salute..."

31 dicembre 2019 22:57

Montiel e Eysseric a gennaio saranno ceduti in prestito. Il francese vicino al Monaco

20 dicembre 2019 11:07

Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni

14 novembre 2019 18:03

Gnocchi: "Sono un fan di Montiel. Presto farà divertire i fiorentini. Noi del Parma.."

01 novembre 2019 23:28

Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."

23 ottobre 2019 19:56

Capitolo rinnovi, dopo Castrovilli la Fiorentina è pronto a blindare altri 4 talenti. I dettagli

11 ottobre 2019 13:26

ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel

24 settembre 2019 19:57

Montiel: "Voglio vincere a Firenze. Sogno la Champions. Allenarsi con Ribery..."

09 settembre 2019 12:02

Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal

06 settembre 2019 22:03

La Fiorentina ha cambiato idea, Montiel resta a Firenze. Rimandato il ritorno in Spagna

20 agosto 2019 11:57

Gazzetta, i due talenti classe 2000 regalano il 1° sorriso a Commisso

19 agosto 2019 10:28

Montiel: "Devo migliorare a livello fisico. Voglio lottare per un posto nella Fiorentina"

18 agosto 2019 21:46

Montella: "Bravi ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori. Sul mercato..."

18 agosto 2019 21:33

Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Con Chiesa in campo è più facile giocare"

18 agosto 2019 21:14

Montiel: "Bellissimo giocare qui. Voglio restare e lottare per un posto nella viola"

12 agosto 2019 00:57

La Nazione, Montiel andrà in prestito perchè non ha convinto nonostante la sua tecnica

27 luglio 2019 11:44

ACF, trauma distorsivo alla caviglia per Montiel. Nei prossimi giorni...

18 luglio 2019 11:48

Montiel: "Voglio convincere Montella a tenermi qua. Chiesa è l'esempio per noi giovani viola.."

10 luglio 2019 23:21

Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente

18 maggio 2019 16:29

Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."

27 aprile 2019 15:16

Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…

23 aprile 2019 14:38

Il trionfo dei ragazzi viola, che siano i nuovi Chiesa e non i nuovi Zaniolo o Mancini

13 aprile 2019 12:59

Montiel, ecco come la Fiorentina lo ha strappato al Real Madrid. Il suo rapporto con Pezzella...

02 aprile 2019 13:47

Oscar Montiel: "Ero sicuro che mio figlio sarebbe stato all'altezza. Spero diventi migliore di me.."

01 aprile 2019 22:29

Galli: "La Fiorentina non programma da anni. Vlahovic come Ibra, mentre Montiel è da proteggere..."

01 aprile 2019 19:01

Dalla Spagna, adesso il Real Madrid vuole prendersi Montiel. Zidane stravede per il classe 2000 spagnolo

01 aprile 2019 15:57

PIOLI ABBANDONA IL CAMPIONATO. A ROMA RISCHIO IMBARCATA. AGGRAPPATI A CHIESA... E MONTIEL. 50 ANNI DI BATI, 65 DI ANTOGNONI, QUANTA NOSTALGIA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

01 aprile 2019 02:31

"Vlahovic e Montiel non giocano mai, o sbaglia Pioli o ha sbagliato chi li ha comprati"

28 marzo 2019 16:30

"Sono trequartista, studio Chiesa e voglio conquistare Firenze e la Fiorentina. A Moena..."

28 marzo 2019 14:14

Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!

19 marzo 2019 23:15

Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..

16 marzo 2019 23:06

Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match

14 marzo 2019 23:15

INFORTUNIO PJACA, PIOLI: DIAMO SPAZIO A MONTIEL? E PENSANDO AL "TRENO EUROPA"...

09 marzo 2019 16:22

LA MEGLIO GIOVENTU'... VLAHOVIC, MONTIEL, MELI E BELOKO. QUATTRO TALENTI DA LANCIARE IN PRIMA SQUADRA. SE NON LO FA PIOLI, CI PENSI CORVINO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

07 marzo 2019 02:55

Meli: "Voglio vincere lo scudetto coi Primavera. Vlahovic e Montiel di un'altra categoria.."

14 febbraio 2019 21:14

LA FIORENTINA CREDE IN MONTIEL MA PIOLI NO, CHE SOMIGLIANZA CON ROBBIATI...

01 gennaio 2019 17:39

Vince in rimonta la Fiorentina primavera nel segno di Montiel. Il racconto della partita

15 dicembre 2018 20:19

Primavera sconfitta 3-2 con la Juve. Crollo dopo il doppio vantaggio. Bigica: " Noi poco concreti". La classifica

08 dicembre 2018 22:48

La Primavera viola vince grazie ai gol di Longo e Montiel. Secondo posto ad un punto

02 dicembre 2018 14:54

Bigica: "Ti innamori di Montiel guardandolo giocare. Come Ozil? Si. Sottil e Vlahovic..."

17 novembre 2018 12:13

All. Maiorca: "Montiel richiesto da Real e Barcellona ma lo hanno dato alla Fiorentina perchè.."

13 novembre 2018 13:47

DI FRANCESCO, ZANIOLO E UNA GRANDE LEZIONE A PIOLI NEL NOME DI SOTTIL E MONTIEL

04 novembre 2018 13:42

Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

31 ottobre 2018 12:05

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