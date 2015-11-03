Notizie Montiel Fiorentina

In tanti esaltavano Montiel, ora ha firmato con il Lahti FC nella serie B finlandese
11 agosto 2025 17:08
Ricordate Montiel? Firenze chiese a gran voce il suo esordio, ora è nel mirino del San Donato Tavarnelle
28 luglio 2025 12:03
Ricordate Montiel? L'ex meteora della Fiorentina potrebbe ripartire dal Kecskemét in Ungheria
10 settembre 2024 14:10
L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore
20 dicembre 2022 18:16
Nessuna chance per Montiel, arriva la risoluzione consensuale tra la Fiorentina e il fantasista spagnolo
15 luglio 2022 18:40
La triste fine di Montiel, insieme con Vlahovic dovevano essere la Fiorentina del futuro. Sarà addio
07 giugno 2022 11:46
Montiel riparte dall'Atl. Baleares: "Non penso quanto sia costato alla Fiorentina. Qui per divertirmi"
18 febbraio 2022 21:32
Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca
27 gennaio 2022 22:39
Montiel è un flop anche in serie C, sempre in panchina al Siena. A Firenze lo chiedevano in campo
23 ottobre 2021 14:14
Il video del primo gol di Montiel con la maglia del Siena, entra all'83' e segna 4 minuti dopo
13 settembre 2021 12:42
Montiel al Siena, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in B
31 agosto 2021 14:01
Montiel, bocciato anche da Italiano, va in prestito in serie C. Giocherà nel Siena
31 agosto 2021 13:13
La Nazione, potrebbe essere Montiel il quinto esterno in rosa chiesto da mister Italiano?
18 agosto 2021 09:56
Sky Sport, se parte Lirola Fiorentina su Gonzalo Montiel. Da battere la concorrenza del Benfica
03 agosto 2021 14:53
Moena 2021, Montiel lavora ancora a parte, programma personalizzato per lo spagnolo
24 luglio 2021 17:48
Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo
10 luglio 2021 09:24
CorSport, Italiano alla Fiorentina costerà almeno 5 milioni netti più la cessione di Montiel
28 giugno 2021 09:45
Dalla Liguria, Italiano, finisce a minacce e insulti. Lo Spezia chiede Montiel o un Primavera per lo staff
28 giugno 2021 09:24
Tuttosport, Italiano, per liberare il suo staff la Fiorentina cederà Montiel allo Spezia
28 giugno 2021 09:02
Nazione, Montiel e Barreca i due “calciatori misteriosi”: il primo verso un prestito
24 maggio 2021 10:34
21 candeline per Tofòl Montièl: futuro talento e voglia di mettersi in gioco
11 aprile 2021 09:14
Prandelli: "Attenzione a De Paul. Montiel? Mi fa piacere che si chieda di lui. Ribery? Sensazioni buone"
27 febbraio 2021 13:04
Repubblica, Montiel è un caso, "desaparecido" dopo il gol all'Udinese. A giugno si deciderà il futuro
26 febbraio 2021 09:32
Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel
13 febbraio 2021 19:45
Prandelli: "Vlahovic-Kouame dal 1'? Non è l'unica soluzione. Montiel? Speravo che potesse andare a giocare"
13 febbraio 2021 12:30
Qualità tecniche e preferenze tattiche di Montiel, il talento classe 2000 invocato dai tifosi viola
11 febbraio 2021 22:35
Perchè Montiel non gioca? Nessuno lo vuole, e tutti i tecnici che lo hanno allenato lo hanno bocciato
04 febbraio 2021 22:15
Agente Materazzi: "L'ingaggio di Montiel non rappresenta un problema"
01 febbraio 2021 16:57
Repubblica, Barreca in uscita nel rush finale? Montiel va in prestito. Eysseric resta alla Fiorentina
01 febbraio 2021 10:31
Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza
31 gennaio 2021 10:06
CorFio, Fiorentina al lavoro anche in uscita a gennaio, dovrebbero lasciare Firenze almeno in cinque
27 dicembre 2020 10:29
Graziani: "Milenkovic il miglior centravanti della Fiorentina. Montiel? ci sarà un motivo"
09 dicembre 2020 15:40
Dal gol qualificazione alla tribuna. Tofol Montiel non ci sarà per la gara contro il Milan
29 novembre 2020 14:41
Ecco la lista dei giocatori viola convocati contro il Milan. Presente Montiel
28 novembre 2020 15:10
Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"
27 novembre 2020 21:09
Repubblica, Saponara, Eysseric e Montiel, l'ora del riscatto degli esuberi della Fiorentina
27 novembre 2020 09:54
CorFio, Prandelli e quell'intuizione vincente: le cinque sostituzioni per lui sono un'opportunità
27 novembre 2020 08:45
Bonan: "Montiel? Non so se sia stata una mossa della disperazione di Prandelli ma ha funzionato"
26 novembre 2020 21:22
Calamai: "Con Belotti Fiorentina da alta classifica. Milan non è più forte dei viola"
26 novembre 2020 18:24
CorSport, Fiorentina, Prandelli ha azzeccato le sostituzioni, Cutrone-Montiel hanno cambiato la gara
26 novembre 2020 10:16
La storia di Montiel, pagato tanto per rubarlo al Real Madrid. Commisso lo ha chiamato al fischio finale
26 novembre 2020 10:11
Tuttosport, la Fiorentina ha ritrovato il gol dopo oltre 550' grazie a Montiel su assist di Cutrone
26 novembre 2020 09:55
CorFio, Fiorentina, bisogna lavorare ancora. Vlahovic? Troppi errori, il centravanti è in crisi
26 novembre 2020 09:33
Gazzetta, la Fiorentina non è ancora guarita ma Montiel regala un sorriso e porta la Viola agli ottavi
26 novembre 2020 09:22
Montiel: "Il gol? È un regalo per il presidente, speriamo sia felice"
25 novembre 2020 20:18
PAGELLE VIOLA, MONTIEL DA IMPAZZIRE ENTRA E DETERMINA, BENE AMRABAT, MALE ANCORA VLAHOVIC
25 novembre 2020 19:55
Fiorentina in vantaggio al 111' contro l'Udinese grazie al gol di Montiel su assist di Cutrone
25 novembre 2020 19:50
CorSport, il Benevento vorrebbe Montiel della Fiorentina in prestito
05 ottobre 2020 12:54
Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle
26 febbraio 2020 00:14
Montiel: "Speravo di avere più chance nella Fiorentina. Vitoria buona piazza per crescere"
20 febbraio 2020 11:17
(FOTO)"Sono felice di essere in questo club glorioso.." Montiel carico sui social per la nuova..
01 febbraio 2020 17:29
Ufficiale: Montiel della Fiorentina è un nuovo giocatore del Vitoria FC in prestito secco
31 gennaio 2020 20:15
Pedullà, Montiel in uscita dalla Fiorentina: si trasferirà al Vitoria Setubal in Portogallo
31 gennaio 2020 11:59
Montiel può andare in prestito al Livorno ma c'è anche un club portoghese. Le ultime sul talento spagnolo
31 gennaio 2020 10:50
Per Montiel cessione vicina. Bobby Duncan non accetta la primavera e vuole andare via. Ma c'è un problema
23 gennaio 2020 12:40
Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto
11 gennaio 2020 15:28
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Montiel: "Ora è il momento di guardare avanti per iniziare il 2020 con grande entusiasmo, salute..."
31 dicembre 2019 22:57
Montiel e Eysseric a gennaio saranno ceduti in prestito. Il francese vicino al Monaco
20 dicembre 2019 11:07
Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni
14 novembre 2019 18:03
Gnocchi: "Sono un fan di Montiel. Presto farà divertire i fiorentini. Noi del Parma.."
01 novembre 2019 23:28
Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."
23 ottobre 2019 19:56
Capitolo rinnovi, dopo Castrovilli la Fiorentina è pronto a blindare altri 4 talenti. I dettagli
11 ottobre 2019 13:26
ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel
24 settembre 2019 19:57
Montiel: "Voglio vincere a Firenze. Sogno la Champions. Allenarsi con Ribery..."
09 settembre 2019 12:02
Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal
06 settembre 2019 22:03
La Fiorentina ha cambiato idea, Montiel resta a Firenze. Rimandato il ritorno in Spagna
20 agosto 2019 11:57
Gazzetta, i due talenti classe 2000 regalano il 1° sorriso a Commisso
19 agosto 2019 10:28
Montiel: "Devo migliorare a livello fisico. Voglio lottare per un posto nella Fiorentina"
18 agosto 2019 21:46
Montella: "Bravi ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori. Sul mercato..."
18 agosto 2019 21:33
Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Con Chiesa in campo è più facile giocare"
18 agosto 2019 21:14
Montiel: "Bellissimo giocare qui. Voglio restare e lottare per un posto nella viola"
12 agosto 2019 00:57
La Nazione, Montiel andrà in prestito perchè non ha convinto nonostante la sua tecnica
27 luglio 2019 11:44
ACF, trauma distorsivo alla caviglia per Montiel. Nei prossimi giorni...
18 luglio 2019 11:48
Montiel: "Voglio convincere Montella a tenermi qua. Chiesa è l'esempio per noi giovani viola.."
10 luglio 2019 23:21
Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente
18 maggio 2019 16:29
Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."
27 aprile 2019 15:16
Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…
23 aprile 2019 14:38
Il trionfo dei ragazzi viola, che siano i nuovi Chiesa e non i nuovi Zaniolo o Mancini
13 aprile 2019 12:59
Montiel, ecco come la Fiorentina lo ha strappato al Real Madrid. Il suo rapporto con Pezzella...
02 aprile 2019 13:47
Oscar Montiel: "Ero sicuro che mio figlio sarebbe stato all'altezza. Spero diventi migliore di me.."
01 aprile 2019 22:29
Galli: "La Fiorentina non programma da anni. Vlahovic come Ibra, mentre Montiel è da proteggere..."
01 aprile 2019 19:01
Dalla Spagna, adesso il Real Madrid vuole prendersi Montiel. Zidane stravede per il classe 2000 spagnolo
01 aprile 2019 15:57
PIOLI ABBANDONA IL CAMPIONATO. A ROMA RISCHIO IMBARCATA. AGGRAPPATI A CHIESA... E MONTIEL. 50 ANNI DI BATI, 65 DI ANTOGNONI, QUANTA NOSTALGIA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
01 aprile 2019 02:31
"Vlahovic e Montiel non giocano mai, o sbaglia Pioli o ha sbagliato chi li ha comprati"
28 marzo 2019 16:30
"Sono trequartista, studio Chiesa e voglio conquistare Firenze e la Fiorentina. A Moena..."
28 marzo 2019 14:14
Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!
19 marzo 2019 23:15
Vince 3-0 la Primavera al Viareggio. Primo posto conquistato. Martedì sfida al Torino agli ottavi..
16 marzo 2019 23:06
Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match
14 marzo 2019 23:15
INFORTUNIO PJACA, PIOLI: DIAMO SPAZIO A MONTIEL? E PENSANDO AL "TRENO EUROPA"...
09 marzo 2019 16:22
LA MEGLIO GIOVENTU'... VLAHOVIC, MONTIEL, MELI E BELOKO. QUATTRO TALENTI DA LANCIARE IN PRIMA SQUADRA. SE NON LO FA PIOLI, CI PENSI CORVINO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
07 marzo 2019 02:55
Meli: "Voglio vincere lo scudetto coi Primavera. Vlahovic e Montiel di un'altra categoria.."
14 febbraio 2019 21:14
LA FIORENTINA CREDE IN MONTIEL MA PIOLI NO, CHE SOMIGLIANZA CON ROBBIATI...
01 gennaio 2019 17:39
Vince in rimonta la Fiorentina primavera nel segno di Montiel. Il racconto della partita
15 dicembre 2018 20:19
Primavera sconfitta 3-2 con la Juve. Crollo dopo il doppio vantaggio. Bigica: " Noi poco concreti". La classifica
08 dicembre 2018 22:48
La Primavera viola vince grazie ai gol di Longo e Montiel. Secondo posto ad un punto
02 dicembre 2018 14:54
Bigica: "Ti innamori di Montiel guardandolo giocare. Come Ozil? Si. Sottil e Vlahovic..."
17 novembre 2018 12:13
All. Maiorca: "Montiel richiesto da Real e Barcellona ma lo hanno dato alla Fiorentina perchè.."
13 novembre 2018 13:47
DI FRANCESCO, ZANIOLO E UNA GRANDE LEZIONE A PIOLI NEL NOME DI SOTTIL E MONTIEL
04 novembre 2018 13:42
Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti
31 ottobre 2018 12:05
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