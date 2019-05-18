Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente
Ecco i convocati della Fiorentina per la gara al Tardini:Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Miral...
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 16:29
Ecco i convocati della Fiorentina per la gara al Tardini:
Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.
Fonte: Violachannel