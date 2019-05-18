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Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente

Ecco i convocati della Fiorentina per la gara al Tardini:Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Miral...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 16:29
Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco i convocati della Fiorentina per la gara al Tardini:

Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.

Fonte: Violachannel

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