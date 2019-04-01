Oscar Montiel: "Ero sicuro che mio figlio sarebbe stato all'altezza. Spero diventi migliore di me.."

Oscar Montiel, padre di Tofol che ieri ha bafnato il suo esordio con alcune giocate di rilievo tra i professionisti con la maglia della Fiorentina, ha parlato del momento speciale vissuto dal figlio a...

Oscar Montiel, padre di Tofol che ieri ha bafnato il suo esordio con alcune giocate di rilievo tra i professionisti con la maglia della Fiorentina, ha parlato del momento speciale vissuto dal figlio ai microfoni dell'emittente iberica Deportes Cope Mallorca: "Ha dimostrato che era in grado, che poteva debuttare. Spero che si riveli più forte di me, è giovane e dobbiamo procedere con cautela , passo dopo passo. Tofol si trova splendidamente a Firenze, è il sogno di qualsiasi ragazzo è quello di poter fare il suo debutto in una squadra importante e in uno stadio fantastico come il Franchi".

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