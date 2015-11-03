Notizie Liga Spagnola Fiorentina

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Joaquin da record: altre 10 apparizioni e sarà il calciatore con più presenze della Liga spagnola

28 marzo 2023 19:19

Dalla Spagna: Unzuè, ex portiere spagnolo affetto da SLA. L'annuncio oggi in conferenza stampa

18 giugno 2020 14:23

Linari: "Porto a Madrid il mio orgoglio fiorentino. Ho vinto la Liga e ora.."

16 maggio 2019 22:31

Oscar Montiel: "Ero sicuro che mio figlio sarebbe stato all'altezza. Spero diventi migliore di me.."

01 aprile 2019 22:29

Dalla Spagna, la Fiorentina riscatterà Muriel. Ecco la cifra che i viola verseranno al Siviglia

18 febbraio 2019 22:37

Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."

04 gennaio 2019 20:16

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