Joaquin da record: altre 10 apparizioni e sarà il calciatore con più presenze della Liga spagnola

Mancano solo 10 partite a Joaquin per entrare nella leggenda del calcio spagnolo. L’esterno oggi al Betis e che in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina è infatti a 612 apparizioni nella Liga spagnola, a sole 10 apparizioni dall’eguagliare il record del portiere basco Andoni Zubizarreta. Già primatista dell’Europa League, torneo in cui è il più anziano di sempre ad aver mai segnato, con dodici partite rimanenti in campionato (e un contratto in scadenza a giugno) ha la possibilità di scrivere il suo nome a caratteri cubitali negli almanacchi del pallone iberico. Lo riporta TMW.

