Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."

Daniele Russo, storico vice allenatore di Montella, ha abuto alle dipendenze Muriel sia alla Sampdoria e al Siviglia. Ecco le sue parole all'emittente Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina ha fatto un g...

Daniele Russo, storico vice allenatore di Montella, ha abuto alle dipendenze Muriel sia alla Sampdoria e al Siviglia. Ecco le sue parole all'emittente Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina ha fatto un grande acquisto, nella Liga è cresciuto molto, col nostro staff lo abbiamo visto maturato ed è migliorato in zona gol e a livello di gioco di squadra, sa sacrificarsi. Adesso vede più la porta, è molto veloce e possiede una tecnica sopraffina. Ruolo? Lo vedo meglio come seconda punta, a ridosso di un altro attaccante, deve avere spazio per muoversi e tirare. Ma può fare anche la prima punta ovviamente. Muriel è nel pieno della maturità. Mi aspetto possa dare molto alla Fiorentina, lui è il classico sudamericano che ha bisogno di sentirsi stimato e coccolato".

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