Notizie Russo Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: è morto l'allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo
09 ottobre 2025 11:50
Russo: "Questa è la miglior Fiorentina degli ultimi 10 anni. Gruppo speciale, i ragazzi danno tutto"
09 dicembre 2024 16:49
Russo, Dazn: "A Benevento è una finale. Classifica? Risultati hanno sfaldato il gruppo. Ribery.."
11 marzo 2021 13:30
"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"
13 maggio 2020 16:26
Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."
04 gennaio 2019 20:16
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