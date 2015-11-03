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Notizie Russo Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: è morto l'allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo

09 ottobre 2025 11:50

Russo: "Questa è la miglior Fiorentina degli ultimi 10 anni. Gruppo speciale, i ragazzi danno tutto"

09 dicembre 2024 16:49

Russo, Dazn: "A Benevento è una finale. Classifica? Risultati hanno sfaldato il gruppo. Ribery.."

11 marzo 2021 13:30

"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"

13 maggio 2020 16:26

Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."

04 gennaio 2019 20:16

Bucchioni: "C'è un gruppo russo che vuole comprare la Fiorentina. Mi stupirei se ADV cedesse..."

27 febbraio 2018 16:21

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