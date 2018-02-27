Bucchioni: "C'è un gruppo russo che vuole comprare la Fiorentina. Mi stupirei se ADV cedesse..."

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della possibilità che - sulla scena - irrompa un gruppo russo interessato ad acquistare la Fiorentina: "Si tratta...

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della possibilità che - sulla scena - irrompa un gruppo russo interessato ad acquistare la Fiorentina: "Si tratta di voci, non ancora confermate - afferma - che si sono rincorse ieri negli ambienti milanesi. L'intermediaria sarebbe una banca d'affari svizzera. Mi stupirei se i Della Valle cedessero adesso, ma di fronte ad un'offerta da 250 milioni di euro mai dire mai".