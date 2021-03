Russo, Dazn: “A Benevento è una finale. Classifica? Risultati hanno sfaldato il gruppo. Ribery..”

Per parlare del difficilissimo momento della Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva Marco Russo, noto giornalista e bordocampista dell’emittente satellitare Dazn.

Buongiorno Marco, come hai visto i viola col Parma?

“Ho visto una squadra completamente bloccata dalla paura. Non sono bastati due gol in mischia da parte dei due difensori centrali per far liberare i viola. È mancata la personalità per andare a vincere di prepotenza. E meno male che alla fine è arrivato il pari..”.

Fa effetto vedere una squadra con giocatori di esperienza così navigata far fatica?

“Se penso a Pezzella, Caceres, Milenkovic, Pulgar, Amrabat..sono tutti calciatori con un bagaglio importante di esperienza che però all’atto pratico non si traduce in un gruppo coeso. Penso sia la lacuna maggiore. In fase di mercato non è stato trovato un vice-Ribery, era stato preso Kouamè ma è un altro tipo di calciatore che però non ha reso per quanto vale”.

Sabato a Benevento sarà uno spareggio?

“Hai detto bene, è una finale. Penso che se non ci fosse stata la pandemia al Vigorito si sarebbe registrato il tutto esaurito. Di fronte troverete i giallorossi che sono senza vittorie dal 6 gennaio ma che con lo Spezia hanno fatto vedere segnali importanti. Il vantaggio dei padroni di casa è che sono pronti a giocarsi tutto fino all’ultima giornata di campionato”.

Anche l’apporto di Prandelli è ben al di sotto delle aspettative. Il motivo?

“Dobbiamo dimenticarci dei suoi anni d’oro a Firenze, Parma ed in Nazionale. Quest’anno il centrocampo viola lo valutavo fra i migliori 7/8, ma poi alle prime difficoltà il gruppo non si è cementato ma l’opposto. L’Udinese ha fatto un cammino inverso, partenza lenta e poi nel girone di ritorno è una delle migliori. Questa è un’avventura di altro livello per Cesare, poi son passati tanti anni da quei successi. Ora serve portare la stagione in salvo e poi ripensare a tutto il progetto-viola con un mandato ad ampio respiro”.

Marco Collini

