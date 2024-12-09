Russo: "Questa è la miglior Fiorentina degli ultimi 10 anni. Gruppo speciale, i ragazzi danno tutto"

Russo, da tifoso viola: "Una squadra unita e affamata: la Fiorentina di Palladino è la migliore degli ultimi dieci anni

Il conduttore e grande tifoso viola Federico Russo è intervenuto a Radio Sportiva, dove ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"È la Fiorentina migliore degli ultimi 10 anni, un gruppo speciale di ragazzi che si vogliono bene. La maggior parte dei nuovi hanno voglia di rivalsa, penso a Kean, Adli, Cataldi, Bove, De Gea, Gosens. Questo spirito si vede in campo perché danno tutto".

Graziani: “Attenzione anche alla Fiorentina per la corsa scudetto, giocano bene e vanno a mille all’ora”

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