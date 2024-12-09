Graziani: "Attenzione anche alla Fiorentina per la corsa scudetto, giocano bene e vanno a mille all'ora"

Ciccio Graziani ha analizzato la corsa scudetto con 5 squadre racchiuse in pochi punti in cima alla classifica

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva della corsa scudetto, queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina degli anni 80:

"Parlo della Lazio se mi chiedi una squadra che può dar fastidio all'Inter per la corsa allo scudetto, ma attenzione alla Fiorentina. Non va affatto sottovalutata, perché è una squadra fantastica che gioca bene e con grande autostima. Tutti corrono a mille all'ora. Sono certo che anche i viola potranno dire la loro per il vertice della classifica: praticano davvero un ottimo calcio"

LA FIORENTINA AL LAVORO PER IL RISCATTO DI GOSENS

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-ha-avviato-i-dialoghi-con-lunion-berlino-per-il-riscatto-anticipato-di-gosens/280116/