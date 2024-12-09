TMW: "La Fiorentina ha avviato i dialoghi con l'Union Berlino per il riscatto anticipato di Gosens"

C'è, sempre. Robin Gosens c'è, anche quando non ruba l'occhio. Anche quando deve soffrire sulla fascia migliore del Cagliari, come ieri, contro il Team Z di Zappa e Zortea. Eppure il tedesco si è rimb...

C'è, sempre. Robin Gosens c'è, anche quando non ruba l'occhio. Anche quando deve soffrire sulla fascia migliore del Cagliari, come ieri, contro il Team Z di Zappa e Zortea. Eppure il tedesco si è rimboccato le maniche e ha giocato una partita in trincea, pensando a non far soffrire i suoi compagni. Uno o due rivali, poco importa. Il tedesco è una delle grandi intuizioni dell'ultima estate di Daniele Pradè che ha costruito una Fiorentina fatta di giocatori in ascesa, o in cerca di riscatto, o di rivincite, o di una casa dove ripartire. E Gosens, che in patria e all'Union Berlino non era riuscito a sprigionare tutti i suoi straordinari cavalli sul campo, a Firenze sta facendo quel che gli riesce meglio: giocare da campione.

Il riscatto: tutto è pronto

500mila euro per il prestito più 7,5 milioni di euro per il riscatto sono cifre da colpo pesantissimo. Da affare vero e proprio. Gosens è uno dei (tanti) acquisti azzeccati da parte della dirigenza. Dopo il 50% delle presenze scatterà l'obbligo di riscatto da parte del club gigliato che lo riscatterà dal club tedesco ma un riscatto anticipato, l'avvio dei dialoghi tra le parti per confermarlo, sarebbe l'ennesima mossa a dama da parte della Fiorentina. Gosens a Firenze è felicissimo, quando l'ha chiamato la società gigliata non ha esitato ad accettare con entusiasmo. E per questo c'è da immaginare che anche lo stesso calciatore non veda l'ora che il club alzi la cornetta per contattare Berlino e confermarlo. Anche prima del tempo. Per un'ulteriore iniezione di fiducia. Per vidimare ancor di più una delle grandi scelte dell'estate viola.

Robin, Viola d'amore

Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 contro il Cagliari: "Dal primo momento mi sono sentito a casa, sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto un po' ma se vinci vuol dire che siamo una grande famiglia. Restare lassù è una bellissima cosa, lottare per questi posti è una cosa spettacolare ma dobbiamo continuare a lavorare, dare il massimo e vedere poi cosa viene fuori". Lo scrive Tuttomercatoweb

MONTOLIVO DISTRUGGE VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/montolivo-distrugge-vlahovic-passano-gli-anni-ma-resta-un-incompiuto-giocare-spalle-alla-porta-non-e-il-suo/280076/