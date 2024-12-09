Montolivo distrugge Vlahovic: "Passano gli anni ma resta un incompiuto. Giocare spalle alla porta non è il suo"

Montolivo bacchetta il centravanti serbo

Riccardo Montolivo a Sky Sport ha commentato le prestazioni di Dusan Vlahovic, ex calciatore della Fiorentina oggi alla Juventus: “Passano gli anni, ma Vlahovic resta sempre un incompiuto. Giocare spalle alla porta non è il suo. Non so se è l’attaccante ideale per il modo di giocare di Thiago Motta...".

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