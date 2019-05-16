Linari: "Porto a Madrid il mio orgoglio fiorentino. Ho vinto la Liga e ora.."

Elena Linari, ex difensore della Fiorentina Womens, attualmente all'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista a TGR Toscana: "Sono orgogliosa di essere fiorentina, cerco di portarmi Firenze ovunque...

Elena Linari, ex difensore della Fiorentina Womens, attualmente all'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista a TGR Toscana: "Sono orgogliosa di essere fiorentina, cerco di portarmi Firenze ovunque io vada nel mondo, è una piazza molto esigente. L'esperienza spagnola è stata fantastica finora, mi ha formato tantissimo fine persona e come giocatrice. Essere la prima italiana ad aver vinto la Liga Spagnola è un orgoglio enorme. Arrivo al ritiro della Nazionale con uno spirito forte. Per tutte noi giocare un mondiale è un sogno che si realizza. Il prossimo anno resterò a Madrid, mi trovo benissimo in questa squadra.

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