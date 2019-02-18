Dalla Spagna, la Fiorentina riscatterà Muriel. Ecco la cifra che i viola verseranno al Siviglia

Arrivano conferme da Siviglia sul fatto che la Fiorentina abbia preso la decisione di riscattare Luis Muriel. Secondo eldesmarque, appunto i viola verseranno la cifra complessiva di 13 milioni nelle c...

Arrivano conferme da Siviglia sul fatto che la Fiorentina abbia preso la decisione di riscattare Luis Muriel. Secondo eldesmarque, appunto i viola verseranno la cifra complessiva di 13 milioni nelle casse del club andaluso. Sarebbe infatti questa la cifra con la quale il giocatore, che ha già messo a segno 4 gol ed 1 assist in 7 partite con la maglia della Fiorentina, verrebbe acquistato a titolo definitivo dalla società gigliata.

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