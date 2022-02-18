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Montiel riparte dall'Atl. Baleares: "Non penso quanto sia costato alla Fiorentina. Qui per divertirmi"

Tofol Montiel riparte dall'Atletico Baleares dopo la parentesi di sei mesi al Siena. Le sue parole durante la conferenza stampa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 21:32
Montiel riparte dall'Atl. Baleares: "Non penso quanto sia costato alla Fiorentina. Qui per divertirmi" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Tofol Montiel è sbarcato nella giornata di oggi all'Atletico Baleares. Il giovane calciatore spagnolo si è presentato alla stampa ed ai nuovi tifosi in conferenza. Ecco le sue parole: "Cercavo un club il cui progetto mi aiuti a crescere e in cui io possa contribuire. Non sento le pressioni, non penso a quanto io sia costato alla Fiorentina. Arrivo per contribuire, per divertirmi e per riuscire a raggiungere i miei obiettivi. Il fatto che mio nonno sia delle Baleari ha certamente aiutato, è molto felice. Da quando sono arrivato il gruppo mi ha accolto molto bene".

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