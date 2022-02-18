Montiel riparte dall'Atl. Baleares: "Non penso quanto sia costato alla Fiorentina. Qui per divertirmi"

Tofol Montiel riparte dall'Atletico Baleares dopo la parentesi di sei mesi al Siena. Le sue parole durante la conferenza stampa

Tofol Montiel è sbarcato nella giornata di oggi all'Atletico Baleares. Il giovane calciatore spagnolo si è presentato alla stampa ed ai nuovi tifosi in conferenza. Ecco le sue parole: "Cercavo un club il cui progetto mi aiuti a crescere e in cui io possa contribuire. Non sento le pressioni, non penso a quanto io sia costato alla Fiorentina. Arrivo per contribuire, per divertirmi e per riuscire a raggiungere i miei obiettivi. Il fatto che mio nonno sia delle Baleari ha certamente aiutato, è molto felice. Da quando sono arrivato il gruppo mi ha accolto molto bene".

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