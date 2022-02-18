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Il giudice sportivo ha deciso, Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare: "Causa di forza maggiore"

C'è voluto oltre un mese e mezzo per decidere il rinvio della partita tra Fiorentina e Udinese, le ragioni del giudice sportivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 19:04
Il giudice sportivo ha deciso, Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare: "Causa di forza maggiore" - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il giudice sportivo ha deciso che Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare, in programma il 6 gennaio e non giocata perchè l'Udinese non si è presentata per problemi di contagio al Covid. Queste le motivazioni per la decisione della Lega Serie A 

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TERRACCIANO PARLA DEL SUO FUTURO

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