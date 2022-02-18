Il giudice sportivo ha deciso, Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare: "Causa di forza maggiore"

C'è voluto oltre un mese e mezzo per decidere il rinvio della partita tra Fiorentina e Udinese, le ragioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha deciso che Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare, in programma il 6 gennaio e non giocata perchè l'Udinese non si è presentata per problemi di contagio al Covid. Queste le motivazioni per la decisione della Lega Serie A

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TERRACCIANO PARLA DEL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/terracciano-non-penso-al-rinnovo-il-prossimo-anno-mi-vedo-alla-fiorentina-anche-se-non-gioco/165939/