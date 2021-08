Sky Sport, se parte Lirola Fiorentina su Gonzalo Montiel. Da battere la concorrenza del Benfica

In attesa di capire il futuro di Pol Lirola, la Fiorentina guarda al futuro trovando in Gonzalo Montiel un’alternativa all’esterno spagnolo. Rimane una distanza di circa 2 milioni tra l’offerta dell’Olympique Marsiglia e la richiesta dei Viola per l’esterno ex Sassuolo.

I dirigenti dei gigliati, comunque, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe interessati al difensore Gonzalo Montiel, terzino del River Plate e vincitore dell’ultima Copa America con l’Argentina. Continua quindi l’esplorazione del mercato argentino, facilitato dal nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso. Sul terzino ci sono da tempo alcuni club europei importanti come Benfica e Lione.

