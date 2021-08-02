Gonzalez: "Desideravo essere qui, voglio portare in alto la Fiorentina. Darò tutto per questa maglia"

Le parole del nuovo arrivato, Nico Gonzalez, al momento del suo sbarco a Firenze

Inizia ufficialmente l'avventura di Nico Gonzalez con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole al momento dell'arrivo a Firenze:

Stiamo arrivando a Firenze. Sei pronto per questo nuovo capitolo della tua vita?

"Sono molto felice di poter iniziare questa nuova avventura a Firenze. Sono impaziente, ho molta voglia di far parte di questo club, conoscere i miei nuovi compagni, e rappresentare la Fiorentina. Questa è una cosa che mi entusiasma. Era una cosa che mi entusiasmava ed ora sono qui. Cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità e dimostrare tutto il mio valore"

Ti sei riposato in questo periodo. Dove sei stato in vacanza?

"Sono stato in Argentina insieme alla mia famiglia. Dopo aver vinto la Copa America con la Nazionale Argentina avevo bisogno di stare un po’ con la famiglia. Ora è il momento di pensare alla Fiorentina e di dimostrare a tutti quello che so fare. Sono contento e ho grande voglia di iniziare e fare bene”.

Hai vissuto un'esperienza fantastica con la maglia dell'Argentina. Ti aspettavi di vincere la Copa America?

"All'inizio non sapevamo se avremo vinto la Copa, ma partita dopo partita abbiamo acquistato molta fiducia in noi stessi ed abbiamo capito di poter mettere le mani sulla coppa. Fortunatamente siamo riusciti a portarla in Argentina. La gente si divertiva e noi ci divertivamo ancora di più"

Hai parlato con Lucas e German? Che ti hanno detto di Firenze?

“Abbiamo parlato molto con German e Lucas nell’Argentina, anche prima di firmare il contratto. Soprattutto con Lucas, gli ho chiesto come era la Fiorentina e come funzionavano le cose a Firenze. Questo mi ha spinto a venire qui. So che mi aspetta un posto bellissimo. Voglio dimostrare il mio valore e ho tanta voglia di portare in alto la Fiorentina”.

Sei mai stato a Firenze?

"Sono stato in Italia, mi è piaciuta moltissimo, ma non sono mai stato a Firenze, me la godrò giorno dopo giorno, dopo essere stato in Germania".

Lo conosci l'italiano?

"Capisco l’italiano, anche se non lo so parlare molto. Mi impegnerò e penso che in due-tre mesi di studio lo saprò parlare correttamente".

Ti stai preparando anche sul fiorentino?

"Si mi sto preparando molto".

Se dicessi «Maglia Viola lotta con vigore...»

"Per essere di Firenze vanto e gloria. Giusto?".

Siamo arrivati. I tifosi non vedono l'ora di conoscerti: hai un messaggio per loro?

"Ai tifosi dico che darò tutto in campo, e se non sarò in campo sosterrò i miei compagni dalla panchina. Voglio dimostrare ai tifosi tutto quello che so dare. Voglio che la Fiorentina arrivi in alto. Sono felice di essere qui”.

Nico, benvenuto a Firenze.

"Darò tutto per questa maglia".

Di seguito l'intervista completa a Nico Gonzalez.

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