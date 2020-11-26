Calamai: "Con Belotti Fiorentina da alta classifica. Milan non è più forte dei viola"

Luca Calamai ha analizzato la Fiorentina dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima vittoria della gestione 2.0 di Prandelli

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato della Fiorentina in diretta a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Non credo che il Milan sia più forte della Fiorentina, la rosa viola non è inferiore a quella rossonera. Con Belotti la squadra di Prandelli sarebbe da primi sette posti in classifica. Finalmente ieri ogni giocatore era nel proprio ruolo, il mister ha chiesto delle cose ai giocatori e loro le hanno ascoltate ed eseguite. Montiel? Ha capacità di entrare subito in partita, magari fosse come Robbiati. Sottil? Secondo me poteva restare per essere il vice Callejon, segna più gol di Chiesa. Come tutti i giocatori forti ha un carattere difficile"

LA STORIA DI MONTIEL, PAGATO TANTO PER ESSERE RUBATO AL REAL MADRID, COMMISSO LO HA CHIAMATO AL FISCHIO FINALE

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