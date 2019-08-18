Montiel: "Devo migliorare a livello fisico. Voglio lottare per un posto nella Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a Rai Sport da Cristobal Montiel dopo i due assist di questa sera: "Questa è la Fiorentina. Lotterò con tutte le mie forze per un posto nella viola. Prima mi ispiravo ad Oz...

Queste le parole rilasciate a Rai Sport da Cristobal Montiel dopo i due assist di questa sera: "Questa è la Fiorentina. Lotterò con tutte le mie forze per un posto nella viola. Prima mi ispiravo ad Ozil era il mio modello, ora invece a Montiel. Si, il Real Madrid mi voleva ma questo è passato ora penso solo alla Fiorentina. A livello fisico so di essere debole, devo fare di tutto per migliorare. Lavoro giorno dopo giorno con lo staff per crescere il più possibile. Sapevo da tempo che restare qua era difficile, ma il mio obiettivo è restare in Serie A. L'obiettivo è sicuramente migliorare quanto fatto nello scorso anno".