Agente Materazzi: "L'ingaggio di Montiel non rappresenta un problema"

Materazzi considera l'attaccante russo Kokorin un ottimo calciatore.

L'agente Matteo Materazzi ha parlato di due giocatori della Fiorentina, dello spagnolo Montiel e del nuovo acquisto Kokorin su Radio Bruno Toscana.

Montiel? "Io non penso che l'ingaggio rappresenti un problema per la società nel mandarlo a giocare. Anche perché sennò non avrebbe senso pagargli l'ingaggio per tenerlo fuori".

Che idea ha su Kokorin?

"Ottimo giocatore, sono curioso di vederlo nel nostro campionato però penso proprio di poter dire che sia stato fatto un ottimo lavoro: i risultati non danno molto merito a Pradè, ma delle volte ci sono componenti imprevedibili".

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