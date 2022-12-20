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L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

Montiel e Quarta, due grandi amici. Il terzino destro ha segnato il rigore decisivo per la vittoria del mondiale dell'Argentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 18:16
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L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

Come Fabio Grosso per l'Italia, Gonzalo Montiel per l'Argentina resterà nel cuore dei suoi tifosi per sempre. Questo è il meraviglioso destino riservato a coloro che segnano il rigore decisivo per la vittoria del campionato del mondo. Montiel, terzino destro classe 1997, adesso al Siviglia, è cresciuto con Martinez Quarta sin dalle giovanili del River Plate, il difensore argentino della Fiorentina è legatissimo a lui al tal punto che nel marzo del 2020, dopo aver segnato un gol nei rispettivi campionati si sono dedicati l'esultanza: Montiel ha fatto il segno del "Chino" mostrando gli occhi a mandorla mentre Quarta ha fatto l'esultanza mostrando le guance in onore del "Chacete" Montiel. Dopo la vittoria mondiale contro la Francia in Qatar il difensore della Fiorentina è sceso in campo per festeggiare con i suoi compagni e soprattutto con Montiel, come dimostra la foto fatta (Quarta si è immortalato solo con lui).

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