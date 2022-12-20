L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

Montiel e Quarta, due grandi amici. Il terzino destro ha segnato il rigore decisivo per la vittoria del mondiale dell'Argentina

Come Fabio Grosso per l'Italia, Gonzalo Montiel per l'Argentina resterà nel cuore dei suoi tifosi per sempre. Questo è il meraviglioso destino riservato a coloro che segnano il rigore decisivo per la vittoria del campionato del mondo. Montiel, terzino destro classe 1997, adesso al Siviglia, è cresciuto con Martinez Quarta sin dalle giovanili del River Plate, il difensore argentino della Fiorentina è legatissimo a lui al tal punto che nel marzo del 2020, dopo aver segnato un gol nei rispettivi campionati si sono dedicati l'esultanza: Montiel ha fatto il segno del "Chino" mostrando gli occhi a mandorla mentre Quarta ha fatto l'esultanza mostrando le guance in onore del "Chacete" Montiel. Dopo la vittoria mondiale contro la Francia in Qatar il difensore della Fiorentina è sceso in campo per festeggiare con i suoi compagni e soprattutto con Montiel, come dimostra la foto fatta (Quarta si è immortalato solo con lui).

IL LIVERPOOL METTE SUL PIATTO 45 MILIONI PER AMRABAT

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