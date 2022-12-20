Dal Marocco scrivono: "Il Liverpool vuole offrire 45 milioni di euro alla Fiorentina per Amrabat"

Sofyan Amrabat ha conquistato tutti dopo il grande mondiale disputato con il suo Marocco, il Liverpool la squadra più intenzionata a prenderlo

Secondo quanto riportato dai media marocchini del sito Lions de l'Atlas, il Liverpool avrebbe messo in cima ai propri desideri il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat e il club inglese sarebbe pronto a offrire alla società viola ben 45 milioni di euro per portare via a gennaio il mediano che, secondo quanto riportano, avrebbe anche avuto un contatto con l'allenatore Klopp

ARRIVA LA CONDANNA

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