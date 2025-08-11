In tanti esaltavano Montiel, ora ha firmato con il Lahti FC nella serie B finlandese

L'ex talento viola ha firmato per una nuova avventura in Finlandia con il Lahti FC, club di seconda serie nazionale

Cristobál Montiel Rodriguez detto Tofol era l'enfant prodige del calcio spagnolo dal futuro luminoso che la Fiorentina prese dal Maiorca nel 2018 per poi aggregarlo prima alla Primavera e poi alla prima squadra con Iachini soprattutto, ma di lui in viola non si è visto molto a parte il gol in Coppa Italia contro l'Udinese. Per il resto molte ombre e sole tre presenze in campionato fino al 2021 quando andò in prestito al Siena e poi all'Atlético Baleares, ma da nessuna parte ha mai convinto davvero.

A Firenze molti tifosi lo volevano in campo, però lo spagnolo ha raccolto solo molte bocciature che hanno spento in tutti i sensi la sua stella. Ora Montiel riparte ancora da un nuovo Paese e da una nuova squadra, al Lahti FC nella seconda serie finlandese dopo aver giocato poco in Ungheria e dopo essersi allenato con il San Donato Tavarnelle vicino Firenze. Di seguito il comunicato: "Il FC Lahti e il 25enne attaccante spagnolo Tòfol Montiel hanno firmato un contratto per la stagione 2025. Il contratto prevede anche un'opzione per la stagione 2026. Montiel ha acquisito esperienza da giocatore, tra le altre, nella Serie A italiana e nel campionato portoghese. L'ultima volta Montiel ha giocato nel campionato ungherese, nelle fila del Kecskeméti TE"