Montiel: "Bellissimo giocare qui. Voglio restare e lottare per un posto nella viola"
Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Tofol Montiel autore dell'assist che ha regalato la gioia del goal a Benassi: "È bellissimo giocare in questo stadio, è un onore essere titolare. St...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 00:57
Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Tofol Montiel autore dell'assist che ha regalato la gioia del goal a Benassi: "È bellissimo giocare in questo stadio, è un onore essere titolare. Stiamo lavorando bene, questa è la strada giusta. Voglio rimanere qui e farmi trovare pronto quando il mister mi darà l'opportunità di giocare, voglio ricavarmi un posto nella Fiorentina".