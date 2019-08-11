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Montiel: "Bellissimo giocare qui. Voglio restare e lottare per un posto nella viola"

Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Tofol Montiel autore dell'assist che ha regalato la gioia del goal a Benassi: "È bellissimo giocare in questo stadio, è un onore essere titolare. St...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 00:57
Montiel: "Bellissimo giocare qui. Voglio restare e lottare per un posto nella viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Tofol Montiel autore dell'assist che ha regalato la gioia del goal a Benassi: "È bellissimo giocare in questo stadio, è un onore essere titolare. Stiamo lavorando bene, questa è la strada giusta. Voglio rimanere qui e farmi trovare pronto quando il mister mi darà l'opportunità di giocare, voglio ricavarmi un posto nella Fiorentina".

 

 

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