Montiel, ecco come la Fiorentina lo ha strappato al Real Madrid. Il suo rapporto con Pezzella...

La Repubblica scrive che, per portare a casa il classe Duemila spagnolo Montiel, la Fiorentina ha dovuto fare un passo non da poco. Sulle sue tracce c’era anche il Real Madrid, ma il club viola ha bru...

La Repubblica scrive che, per portare a casa il classe Duemila spagnolo Montiel, la Fiorentina ha dovuto fare un passo non da poco. Sulle sue tracce c’era anche il Real Madrid, ma il club viola ha bruciato la concorrenza degli altri club versando subito i 2 milioni di euro fissati dal Maiorca come clausola rescissoria anticipando la concorrenza. Gli idoli di Montiel sono Iniesta e Ozil, di cui studia i movimenti e ogni minimo dettaglio. Nello spogliatoio viola, lo spagnolo ha legato soprattutto con Pezzella, mentre in Primavera è un vero trascinatore, il leader della squadra di Emiliano Bigica.