ACF, trauma distorsivo alla caviglia per Montiel. Nei prossimi giorni...

ACF Fiorentina comunica che, nel corso della partita di ieri contro il Chivas, il calciatore Cristobal Montiel ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia sinistra. Il giocatore...

ACF Fiorentina comunica che, nel corso della partita di ieri contro il Chivas, il calciatore Cristobal Montiel ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia sinistra. Il giocatore ha già iniziato oggi le terapie del caso e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni