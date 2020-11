Repubblica, Saponara, Eysseric e Montiel, l’ora del riscatto degli esuberi della Fiorentina

Vedi alla voce “esuberi” . Quei giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico e che i club provano a piazzare per non gravare sula rosa e sul monte ingaggi. Alla fine sono rimasti in attesa di una chiamata. Ma il destino è imprevedibile. Iachini viene esonerato, Prandelli ha il compito di rimettere tutto in ordine. Di fare selezione, azzerando le gerarchie e stimolando il gruppo a una sana ma necessaria competizione interna. Risultato: Saponara torna in panchina col Benevento ed entra a invio secondo tempo al posto di Ribery infortunato. Eysseric, da inizio stagione sempre in tribuna, viene convocato da Prandelli sia per il campionato che per la Coppa. E infine Montiel. Figlio di Oscar, difensore spagnolo che ha visto il culmine della carriera tra Extremadura, Albacete e Maiorca. Lo scrive Repubblica.

