Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"

Le parole dell'ex viola

"La vittoria di Udine era quella che serviva - ha detto Ciccio Baiano a Radio Bruno -. Montiel? Gli vanno date delle chance o non scopriremo mai chi è davvero. Vlahovic andava molto forte in Primavera, con lui c'era Tofol, ma al serbo sono state date possibilità. Montiel ha un sinistro fantastico, mi ricorda Robbiati. Può rimediare alla sua gracilità attraverso tecnica e velocità".

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