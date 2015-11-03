Notizie Robbiati Fiorentina

Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore"
27 settembre 2022 19:49
Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"
27 novembre 2020 21:09
Robbiati: "A Chiesa ricordo che c'è un Europeo. Callejon? A parte l'età, segna più gol"
30 settembre 2020 19:44
Esclusiva VC Firenze nel nord: "La nostra passione 'Rock and Viol'. Ripartenza? Senza tifosi non ci piace. . "
22 maggio 2020 13:26
Robbiati: "Quella volta al Camp Nou avrei segnato, l'arbitro non volle. Quando Ranieri mi disse.."
10 aprile 2020 22:30
"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..."
21 gennaio 2019 20:41
LA FIORENTINA CREDE IN MONTIEL MA PIOLI NO, CHE SOMIGLIANZA CON ROBBIATI...
01 gennaio 2019 17:39
Robbiati: "Babacar come me? Non lo mettono titolare perché non aiuta in fase di non possesso"
13 gennaio 2018 15:51
Robbiati: "Per i viola sarà una stagione di alti e bassi, a Roma serve la partita perfetta"
25 novembre 2017 12:51
Robbiati: "Purtroppo la Fiorentina è da 7° posto in giù. Ventura, come fai a lasciare Chiesa a casa?''
07 ottobre 2017 14:28
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