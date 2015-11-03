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Notizie Robbiati Fiorentina

Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore"

27 settembre 2022 19:49

Baiano: "Montiel ha un sinistro micidiale, merita più chance. Mi ricorda tanto Robbiati"

27 novembre 2020 21:09

Robbiati: "A Chiesa ricordo che c'è un Europeo. Callejon? A parte l'età, segna più gol"

30 settembre 2020 19:44

Esclusiva VC Firenze nel nord: "La nostra passione 'Rock and Viol'. Ripartenza? Senza tifosi non ci piace. . "

22 maggio 2020 13:26

Robbiati: "Quella volta al Camp Nou avrei segnato, l'arbitro non volle. Quando Ranieri mi disse.."

10 aprile 2020 22:30

"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..."

21 gennaio 2019 20:41

LA FIORENTINA CREDE IN MONTIEL MA PIOLI NO, CHE SOMIGLIANZA CON ROBBIATI...

01 gennaio 2019 17:39

Robbiati: "Babacar come me? Non lo mettono titolare perché non aiuta in fase di non possesso"

13 gennaio 2018 15:51

Robbiati: "Per i viola sarà una stagione di alti e bassi, a Roma serve la partita perfetta"

25 novembre 2017 12:51

Robbiati: "Purtroppo la Fiorentina è da 7° posto in giù. Ventura, come fai a lasciare Chiesa a casa?''

07 ottobre 2017 14:28

Robbiati: "Simeone ha le potenzialità per poter diventare come Batistuta. Veretout può fare altri 5/6 gol"

12 settembre 2017 02:19

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