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Robbiati: "Simeone ha le potenzialità per poter diventare come Batistuta. Veretout può fare altri 5/6 gol"

La Fiorentina può essere come l'Atalanta dello scorso anno. Babacar letale quando entra dalla panchina, dipende da lui" cosi Anselmo Robbiati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 02:19
Robbiati: "Simeone ha le potenzialità per poter diventare come Batistuta. Veretout può fare altri 5/6 gol" -
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L'ex attaccante della Fiorentina, Anselmo Robbiati, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dell'inizio di campionato della formazione viola e dei nuovi acquisti: "Veretout dimostra di avere qualità, arrivando spesso al tiro. Potrà fare 5 o 6 gol lungo tutta la stagione. La Fiorentina ha ampi margini di miglioramento: è vero che sono tanti giovani, ma vedo voglia di mettersi in mostra. Pioli, se sfrutterà l'entusiasmo, potrà ripercorrere la strada dell'Atalanta. Simeone? Mi auguro segua le orme di Batistuta: ha tutte le potenzialità. Vuole crescere sempre, e anche la stagione scorsa si è presentato bene. Babacar, invece, ha la caratteristica di entrare e segnare subito. Spesso sento lamentarsi del suo atteggiamento: se migliora in questo crescerà. Deve metterci la rabbia per entrare e dimostrare che sono sbagliate le scelte del mister, trasformando la delusione delle panchine in energia positiva".

 

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