Robbiati: "Simeone ha le potenzialità per poter diventare come Batistuta. Veretout può fare altri 5/6 gol"

La Fiorentina può essere come l'Atalanta dello scorso anno. Babacar letale quando entra dalla panchina, dipende da lui" cosi Anselmo Robbiati

L'ex attaccante della Fiorentina, Anselmo Robbiati, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dell'inizio di campionato della formazione viola e dei nuovi acquisti: "Veretout dimostra di avere qualità, arrivando spesso al tiro. Potrà fare 5 o 6 gol lungo tutta la stagione. La Fiorentina ha ampi margini di miglioramento: è vero che sono tanti giovani, ma vedo voglia di mettersi in mostra. Pioli, se sfrutterà l'entusiasmo, potrà ripercorrere la strada dell'Atalanta. Simeone? Mi auguro segua le orme di Batistuta: ha tutte le potenzialità. Vuole crescere sempre, e anche la stagione scorsa si è presentato bene. Babacar, invece, ha la caratteristica di entrare e segnare subito. Spesso sento lamentarsi del suo atteggiamento: se migliora in questo crescerà. Deve metterci la rabbia per entrare e dimostrare che sono sbagliate le scelte del mister, trasformando la delusione delle panchine in energia positiva".

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