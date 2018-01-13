Robbiati: "Babacar come me? Non lo mettono titolare perché non aiuta in fase di non possesso"

L'ex attaccante viola Anselmo Robbiati ha parlato di Fiorentina - e nello specifico di Khouma El Babacar - a Tmw: "Babacar fa bene a gara in corso come facevo io? Ho seguito il suo percorso di crescit...

L'ex attaccante viola Anselmo Robbiati ha parlato di Fiorentina - e nello specifico di Khouma El Babacar - a Tmw: "Babacar fa bene a gara in corso come facevo io? Ho seguito il suo percorso di crescita. Forse non aiuta molto in fase di non possesso, per questo gli allenatori non lo hanno schierato dal primo minuto: entrando a gara in corso, con la squadra che si sbilancia in avanti per recuperare, riesce ad essere più decisivo. Mi piacerebbe vederlo titolare per una stagione intera. Ha qualità e senso del gol, sarebbe bello vederlo protagonista in maglia viola, ma la Fiorentina lo ha sempre messo in secondo piano, prendendo altri giocatori in attacco”.