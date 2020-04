Anselmo Robbiati, ex giocatore viola, al Pentasport di Radio Bruno:

“Barcellona-Fiorentina? Il recupero non era obbligatorio, l’arbitro fischiò la fine della gara mentre noi attaccavamo. Mi trovai fra il centrocampo e l’area blaugrana, se l’arbitronon mi avesse fermato sarei arrivato senza dubbio in porta. Fu un errore gravissimo del direttore di gara. Quel Barcellona era fortissimo, Ranieri la sera prima della gara passava dalle camere e mi disse che mi avrebbe utilizzato. Dormiì poco, alla fine giocai titolare e rimasi in campo 90 minuti. Pochi giorni prima avevo segnato alla Roma, il mister mi tolse presto e fu un segnale che mi avrebbe fatto giocare di nuovo”.