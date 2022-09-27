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Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore"

Non sta brillando Ikonè in questi primi mesi con la maglia della Fiorentina, Brovarone lancia la sua proposta tattica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2022 19:49
Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, nel corso del suo intervento ha anche detto la sua opinione su Ikonè, che sta trovando più di una difficoltà con la maglia della Fiorentina. Questo il pensiero di Brovarone:

"Sono convinto che se schierassi Ikonè trequartista dietro la due punti sarebbe tutto un altro giocatore, un pò come faceva Robbiati nella Fiorentina degli anni 90, vero che c'erano dei mediani tutto rispetto ma anche quelli di adesso non sono mica male. Nico farebbe cosi l'attaccante, esattamente come gioca nell'Argentina, perchè in nazionale non gioca mica esterno"

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