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"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..."

Anselmo Robbiati ha parlato alla pagina Facebook “Calcio Nostalgia e Passione” ecco le sue parole:“Nella Fiorentina ho giocato con tanti giocatori forti tra come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 20:41
"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..." -
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Anselmo Robbiati ha parlato alla pagina Facebook “Calcio Nostalgia e Passione” ecco le sue parole:

“Nella Fiorentina ho giocato con tanti giocatori forti tra come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo ad esempio, ma quello che mi ha impressionato più di tutti è stato Effenberg. Giocatore completo di grande personalità. Il calcio prima era più genuino e passionale, si tiravano fuori più talenti, adesso si guarda molto a curare più l’immagine che altri aspetti”

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