"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..."

Anselmo Robbiati ha parlato alla pagina Facebook “Calcio Nostalgia e Passione” ecco le sue parole:“Nella Fiorentina ho giocato con tanti giocatori forti tra come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo a...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2019 20:41

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