"Batistuta e Rui Costa? Quello che più mi ha impressionato è Effenberg. Il motivo..."
Anselmo Robbiati ha parlato alla pagina Facebook “Calcio Nostalgia e Passione” ecco le sue parole:“Nella Fiorentina ho giocato con tanti giocatori forti tra come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo a...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 20:41
Anselmo Robbiati ha parlato alla pagina Facebook “Calcio Nostalgia e Passione” ecco le sue parole:
“Nella Fiorentina ho giocato con tanti giocatori forti tra come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo ad esempio, ma quello che mi ha impressionato più di tutti è stato Effenberg. Giocatore completo di grande personalità. Il calcio prima era più genuino e passionale, si tiravano fuori più talenti, adesso si guarda molto a curare più l’immagine che altri aspetti”