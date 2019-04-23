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Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…

Tofol Montiel, l'attaccante spagnolo è stata squalificato per tre giornate dopo la sfida della primavera della Fiorentina contro la Sampdoria.Ecco il provvedimento del Giudice Sportivo: “Squalifica pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 14:38
Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Tofol Montiel, l'attaccante spagnolo è stata squalificato per tre giornate dopo la sfida della primavera della Fiorentina contro la Sampdoria.

Ecco il provvedimento del Giudice Sportivo: “Squalifica per tre giornate per Montiel per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento irridente e irrispettoso nei confronti di un assistente e, successivamente, rivolto allo stesso, con plateale gestualità, un’espressione insultante“.

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