Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…
Tofol Montiel, l'attaccante spagnolo è stata squalificato per tre giornate dopo la sfida della primavera della Fiorentina contro la Sampdoria.Ecco il provvedimento del Giudice Sportivo: “Squalifica pe...
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2019 14:38
Tofol Montiel, l'attaccante spagnolo è stata squalificato per tre giornate dopo la sfida della primavera della Fiorentina contro la Sampdoria.
Ecco il provvedimento del Giudice Sportivo: “Squalifica per tre giornate per Montiel per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento irridente e irrispettoso nei confronti di un assistente e, successivamente, rivolto allo stesso, con plateale gestualità, un’espressione insultante“.